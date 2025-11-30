“Hay conspiraciones internas”, Nelson Ávila acude a votar al Instituto Gustavo Adolfo Álvaro

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, se presentó esta mañana —30 de noviembre— a su centro de votación, en Tegucigalpa, para ejercer el sufragio.

El Instituto Gustavo Adolfo Álvaro, ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, recibió al presidenciable Ávila, quien antes de votar, brindó declaraciones a los medios de comunicación.

“Hay una enorme voluntad para votar, pero también he observado que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) ha iniciado tardíamente, eso es lamentable”, opinó el candidato sobre el proceso electoral.