“Hay conspiraciones internas”, Nelson Ávila acude a votar al Instituto Gustavo Adolfo Álvaro

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido de Innovación y Unidad (PINU), Nelson Ávila, se presentó esta mañana —30 de noviembre— a su centro de votación, en Tegucigalpa, para ejercer el sufragio.
El Instituto Gustavo Adolfo Álvaro, ubicado en el Barrio Abajo de la ciudad de Tegucigalpa, recibió al presidenciable Ávila, quien antes de votar, brindó declaraciones a los medios de comunicación.
“Hay una enorme voluntad para votar, pero también he observado que algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) ha iniciado tardíamente, eso es lamentable”, opinó el candidato sobre el proceso electoral.
Ávila continuó señalando que “hay conspiraciones internas en algunos partidos, nosotros la sufrimos”.
Además, afirmó que “hay un tema complicado en las credenciales, nosotros como PINU, hemos sugerido que publiquemos donde si existe gente del PINU”.
En sus declaraciones, Ávila también se refirió a los mensajes emitidos por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la última semana, sobre su apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura.
“Todos los líderes en cualquier parte del mundo deben respetar la soberanía, deben respetar la territorialidad y yo fui claro con respecto a las declaraciones del presidente (Donald) Trump”, aseguró.
Concluyó enviando un mensaje a “las mujeres y los jóvenes, que entre ellos son el 80% de la población hondureña, suficiente para decidir las votaciones. Hagan un voto inteligente, que voten por lo mejor”.