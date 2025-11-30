"Cárlenton Dávila llegó con credenciales en blanco, quería poner a los de su partido" en JRV, denuncian

Tegucigalpa, Honduras.- Un custodio denunció este domingo que el candidato a diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), Cárlenton Dávila, quería imponer a miembros de su partido en una Junta Receptora de Votos (JRV), en la Escuela República de Israel, ubicada en la colonia Flor del Campo de la capital.
"Se molestó, sacó unas credenciales de las personas que él iba a colocar en el aula, y al final él cometió la incidencia de sacar unas credenciales en blanco, y en esta ocasión las credenciales en blanco se llenaron con lápiz normal y las credenciales que andaba en su pantalón", denunció Kimberly Ruiz, custodio electoral.
Asimismo, señaló que el momento fue muy incómodo, arguyendo que el aspirante a diputado demostró que "no tiene educación", por la forma en que actuó y trató a los presentes.
Por consiguiente, el incidente derivó en la elaboración de un acta y la notificación al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Sin embargo, Ruiz aclaró que, hasta ahora, no se ha obtenido una respuesta oficial, debido a la saturación de la línea.
Por su parte, Dávila respondió señalando que las credenciales son entregadas vacías por el CNE, y que no querían dejarlo poner a las personas que él quería.
"Ella (custodio) quería que llenáramos otra credencial y no la que nosotros habíamos programado para la gente de mi partido. Yo soy el representante, el PINU acá, y no otra persona", manifestó Cárlenton.
Entre otras incidencias en el centro educativo en mención, Kimberly reportó que varios aparatos biométricos tuvieron que ser reiniciados en diversas ocasiones debido a las fallas en la red de uno de los proveedores de internet.