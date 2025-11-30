"Cárlenton Dávila llegó con credenciales en blanco, quería poner a los de su partido" en JRV, denuncian

"Se molestó, sacó unas credenciales de las personas que él iba a colocar en el aula, y al final él cometió la incidencia de sacar unas credenciales en blanco, y en esta ocasión las credenciales en blanco se llenaron con lápiz normal y las credenciales que andaba en su pantalón", denunció Kimberly Ruiz, custodio electoral.

Tegucigalpa, Honduras.- Un custodio denunció este domingo que el candidato a diputado por el Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU), Cárlenton Dávila , quería imponer a miembros de su partido en una Junta Receptora de Votos ( JRV ), en la Escuela República de Israel , ubicada en la colonia Flor del Campo de la capital.

Asimismo, señaló que el momento fue muy incómodo, arguyendo que el aspirante a diputado demostró que "no tiene educación", por la forma en que actuó y trató a los presentes.

Por consiguiente, el incidente derivó en la elaboración de un acta y la notificación al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, Ruiz aclaró que, hasta ahora, no se ha obtenido una respuesta oficial, debido a la saturación de la línea.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, Dávila respondió señalando que las credenciales son entregadas vacías por el CNE, y que no querían dejarlo poner a las personas que él quería.

"Ella (custodio) quería que llenáramos otra credencial y no la que nosotros habíamos programado para la gente de mi partido. Yo soy el representante, el PINU acá, y no otra persona", manifestó Cárlenton.

Entre otras incidencias en el centro educativo en mención, Kimberly reportó que varios aparatos biométricos tuvieron que ser reiniciados en diversas ocasiones debido a las fallas en la red de uno de los proveedores de internet.