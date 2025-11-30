Graco Pérez: Las actas son las que darán los resultados finales

San Pedro Sula, Honduras.- El experto en derecho internacional, Graco Pérez, aclaró que aunque el Sistema de Transmisión de Resultados (TREP) sirve para brindar resultados tempranos, al final serán las actas las que ratificarán al candidato vencedor en las elecciones generales de Honduras de este domingo 30 de septiembre de 2025. El experto consideró que, hasta la mañana de este domingo, las elecciones se desarrollan de forma normal. “Hay mucha armonía en los centros de votación y hay votación masiva, aparentemente. Ojalá se mantenga este número de votantes por el resto del día para que, al final, el que resulte ganador lo haga claramente y no haya ningún intento de boicotear la decisión de la mayoría”.

Ante el enfrentamiento entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral por el Sistema de Transmisión de Resultados, Pérez señaló que "el pueblo hondureño invirtió mucho dinero en este TREP precisamente para tener información temprana. Los resultados finales los dan las actas, pero el pueblo hondureño quiere saber, más o menos en la noche, cómo van las elecciones mediante el Consejo Nacional Electoral". Agregó que "todo mundo está claro que el TREP no es el resultado final, pero con el tiempo incluso las mismas encuestas a pie de urna han marcado quién es el candidato con mayor precisión". En cuanto a los mensajes del presidente de Estados Unidos dando su apoyo al candidato nacionalista Nasry 'Tito' Asfura, Pérez explicó que "al final el pueblo hondureño es el que vota. Nosotros conocemos al candidato y cualquiera que resulte vencedor tendrá que trabajar muy de cerca con Estados Unidos y con el pueblo estadounidense".

Comicios

Honduras celebra este domingo sus duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial para su frágil democracia. Más de seis millones de hondureños están llamados a las urnas en un país donde más del 60 % de la población se encuentra en situación de pobreza. Los comicios comenzaron a las 7:00 de la mañana en un ambiente sin sobresaltos, con mucha gente saliendo a sufragar y una que otra denuncia sobre demoras en algunos centros electorales, lo que suele ocurrir en todas las elecciones del país. En su mensaje desde un colegio de educación media en Tegucigalpa, dando por iniciadas las votaciones, la presidenta consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un nuevo llamado a las Fuerzas Armadas para que sigan cumpliendo la Constitución, que les indica que son “apolíticas, obedientes y no deliberantes”.