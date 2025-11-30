Fallas del biométrico y centros de votación cerrados, entre las incidencias en las elecciones

El pitazo inicial de las elecciones se dio minutos antes desde el Instituto Central Vicente Cáceres por los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa ; sin embargo, algunos centros de votación no atendieron el llamado y, al filo de las 8:00 de la mañana, sus portones todavía permanecían cerrados.

Tegucigalpa, Honduras.- Fallas en el sistema biométrico y la apertura tardía de algunos centros de votación en el territorio nacional son algunas de las incidencias registradas en el inicio de las elecciones generales en Honduras.

Este fue el caso del Centro Educativo Alex Alaniz, en San Pedro Sula, donde a las 8:00 a.m., y pese a una extensa fila de personas intentando ingresar a las urnas, aún no se habían instalado las Juntas Receptoras de Votos (JRV).

“A las 6:00 de la mañana dieron el banderazo para que a las 7:00 iniciaran las votaciones, pero aquí por ahora no vemos que lleguen a abrir los portones; los portones permanecen cerrados, no nos quieren dejar entrar”, denunció uno de los votantes que esperaba en la fila para ejercer su derecho.

Otro ciudadano señaló que algunos miembros de mesas no habían llegado y lamentó el retraso en la apertura del centro de votación.

En el Centro Básico Maximiliano Sagastume, en la capital hondureña, también se registró retraso en la apertura de las urnas, el cual se extendió hasta pasadas las 8:00 de la mañana.

En la escuela José Cecilio del Valle, ubicada en la Villa Olímpica de San Pedro Sula, las urnas abrieron minutos después de las 8:00, lo que provocó reclamos entre los votantes que llegaron desde antes de las 7:00 al centro de votación.

Además, en varias zonas del departamento de Yoro se denunció la presencia de incidentes con lectores biométricos y falta de urnas; no obstante, el problema fue solventado minutos después.

En horas de la mañana, en la Nashville School de la colonia Lara en Tegucigalpa, se presentó un problema técnico en el lector biométrico, lo que provocó un retraso para que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez y el arzobispo de Tegucigalpa, José Vicente Nácher Tatay, ejercieran su voto temprano.