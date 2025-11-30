Tras momentánea falla en el biométrico, el cardenal Rodríguez logró ejercer el sufragio

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una momentánea falla en el sistema biométrico, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez logró ejercer el sufragio la mañana de este domingo 30 de noviembre en la Nashville School, en la colonia Lara de Tegucigalpa, capital de Honduras. “Recordar cómo el Señor hoy, el primer domingo de Adviento, nos llama a estar vigilantes y preparados para la venida del Señor”, dijo Rodríguez minutos antes de ingresar al centro de votación para elegir presidente, diputados y alcalde.

El cardenal expresó que espera que los políticos “piensen que un día le van a dar cuentas a Dios y no hay nada mejor que llegar con las manos llenas del bien que se ha hecho”. Tanto el cardenal como el arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher, llegaron desde temprano a ejercer el sufragio en la Nashville School, por lo que al encontrarse se dieron un fraterno abrazo antes de ingresar a las urnas.

Elecciones generales

Las elecciones generales en Honduras, que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los partidos Nacional y Liberal, comenzaron este domingo. Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, declararon abiertas las votaciones en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa. "Ha llegado el día en que los hondureños deben ejercer su derecho al sufragio para elegir el rumbo del país para los próximos cuatro años", dijo Hall, consejera presidenta del CNE. Además, pidió "dimensionar correctamente las expectativas" sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y subrayó que su nivel de avance "no medirá el éxito de las elecciones", porque la tecnología es solo una herramienta de transparencia entre muchas otras del sistema electoral. Hall recordó a los partidos políticos que no deben proclamar victorias anticipadas ni promover confrontaciones. También llamó a la ciudadanía a no dejarse llevar por desinformaciones, a permanecer en las mesas receptoras hasta completar el escrutinio y a participar activamente en el resguardo del proceso. El consejero Marlon Ochoa dijo que la jornada inició con normalidad tras superar "obstáculos que pretendían entorpecer el proceso". "Hoy el pueblo hondureño tendrá elecciones", señaló Ochoa, al destacar que el voto es la "expresión viva" de la democracia. Exigió "nunca más golpes de Estado, fraudes electorales o injerencias extranjeras que limiten el derecho de nuestro pueblo a elegir su propio destino".