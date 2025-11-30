Nasralla ejerce su voto en la escuela República de Honduras de colonia Alameda

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, acudió este domingo temprano a las urnas para ejercer el sufragio. El líder liberal llegó al filo de las 8:30 de la mañana a la Escuela República de Honduras, ubicada en la colonia Alameda, para recibir su papeleta y depositar su voto.

Rodeado de una gran cantidad de medios de comunicación, el presidenciable llegó junto a su esposa, la diputada Iroshka Elvir, hasta la Junta Receptora de Votos en donde se generó un zafarrancho.