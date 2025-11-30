Nasralla ejerce su voto en la escuela República de Honduras de colonia Alameda

Un zafarrancho y amplia cobertura mediática nacional e internacional caracterizó la llegada de Salvador Nasralla a su centro de votación

  • 30 de noviembre de 2025 a las 08:46

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, acudió este domingo temprano a las urnas para ejercer el sufragio. El líder liberal llegó al filo de las 8:30 de la mañana a la Escuela República de Honduras, ubicada en la colonia Alameda, para recibir su papeleta y depositar su voto.

Rodeado de una gran cantidad de medios de comunicación, el presidenciable llegó junto a su esposa, la diputada Iroshka Elvir, hasta la Junta Receptora de Votos en donde se generó un zafarrancho.

El periodista muestra la línea en la que le tocó votar a Salvador Nasralla.

(Foto: David Romero/EL HERALDO.)

Debido a la gran afluencia de personas, entre empujones el candidato tuvo que abrirse paso para poder llegar a la urna.

Esto generó que personas que se encontraban haciendo fila para ingresar a la JRV tuvieran que replegarse para dar paso a que los medios desalojaran.

Nasralla levantó sus brazos en señal de victoria luego de depositar su papeleta y salió del centro educativo rodeado de la prensa.

El líder liberal levantó su papeleta para mostrar su marca en la casilla con su rostro.

(Foto: David Romero/EL HERALDO.)
