Capturan a hombre acusado de corrupción en proyecto Patuca III

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Interpol capturaron este miércoles en el Aeropuerto Internacional de Palmerola a un hombre acusado por varios delitos de corrupción relacionados al proyecto hidroeléctrico Patuca III.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que se trata de un individuo de 74 años, con nacionalidad hondureña y estadounidense, quien reside en el estado de Alabama. Este arribó al aeropuerto ubicado en Comayagua procedente de Miami. Sin embargo, no se precisó su identidad.

El reporte detalla que este individuo es acusado por fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos, por lo que la orden de captura en su contra se emitió desde el 29 de marzo de 2019 por parte de Juzgado de Letras de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción.

De acuerdo a las investigaciones, el sujeto estaría involucrado en un proceso de contratación para el equipamiento de unidades de vivienda y oficinas en el campamento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Patuca III, cuyo contrato se suscribió el 5 de julio de 2012 por 33.1 millones de lempiras (L33,134,564.00). Las indagaciones apuntan a que hubo una sobrevaloración en las compras de materiales destinados para equipar las instalaciones del proyecto.

¿De quién se trataría?

Aunque la DPI no mencionó de forma explícita el nombre del capturado, por el listado de delitos se deduce que se trataría de Gabriel Prieto Gutiérrez, quien fungió como director de la Unidad Especial para Proyectos de Energía Renovable (UEPER). De acuerdo al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP) en marzo de 2019, Gutiérrez es acusado por fraude, abuso de autoridad y dos delitos de falsificación de documentos públicos.