Canciller hondureño: Declaraciones de embajadora de EEUU no caen en los mejores momentos

1

Tegucigalpa, Honduras.- El canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, dijo este lunes que algunas afirmaciones contra la corrupción de la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, Laura Dogu, “no caen en los mejores momentos”.

2

“Nosotros no podemos interpelar funcionarios de otro Estado, pero sí creo que a veces las declaraciones de la embajadora no son o no caen en los mejores momentos”, subrayó Reina a los periodistas sobre una reciente afirmación de la embajadora estadounidense: “La corrupción es terrible en este país”.