Nasralla: Luis Redondo le falló a Dios y a sus principios cristianos

1

Tegucigalpa, Honduras.- El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le falló a Dios y a sus principios cristianos por apoyar a personas ligadas al narcotráfico.

2

Nasralla afirmó que Redondo “es hoy ‘Mel’ Zelaya y le sigue las instrucciones de Carlos Zelaya y la presidenciable oficialista de Libre, Rixi Moncada”.

3

Al ser consultado sobre si está arrepentido de haber firmado una alianza con Libre, Nasralla expresó: “Perdón, pueblo hondureño, por haberme metido con un narcotraficante como ‘Mel’ Zelaya y los delincuentes que lo rodean”.

4

El exdesignado presidencial minimizó el liderazgo del titular del Poder Legislativo en Cortés y aseguró que no obtendrá la cantidad de votos necesarios en su pretensión por reelegirse, ya que su apoyo está por los suelos.

5

“Le tengo mucho cariño a su esposa Marisela, aunque no sé si todavía es su esposa”, aseveró.

6

El pasado fin de semana, Redondo tildó de cobarde y traidor a Nasralla.

7

Sobre ese particular, el precandidato presidencial del movimiento Vamos Honduras expresó: “Si el cardenal (Óscar Andrés Rodríguez) dijera algo malo de mí, me preocuparía; si una persona importante que no anduviera violando mujeres y no tuviera hijos desperdigados me preocuparía”.

8

Nasralla cuestionó que la política en Honduras está totalmente contaminada, en vista de que “unos son primos de narcos, otros son hijos de capos y casi todos tienen vínculos de una u otra manera”.