Nasralla llama “embustero” a Mel Zelaya en medio de controversia en el CNE

La publicación de Zelaya desató el malestar de Nasralla, quien llamó “embustero” al exmandatario y le recordó que incumplió el acuerdo firmado entre Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) que le permitió a la presidenta Xiomara Castro ganar las elecciones de 2021 por medio de una alianza.

“Aquí está el más grave acuerdo que No cumpliste Manuel Zelaya. MENTIROSO. Si hubieras honrado tu firma y tu palabra, cuando me dijiste varias veces que ‘íbamos a gobernar juntos con Xiomara’ Honduras no estaría en la calamitosa situación que lo llevaste”, escribió en X el también exdesignado presidencial.

“No tiene palabra, ni firma, ni moral, ni honor. Muestra el acuerdo CNE del 19 marzo de 2024 y dinos con quiénes lo firmaste, así como aquí publico tu firma y la de Xiomara que no cumplieron. ¡EMBUSTERO!”, agregó.