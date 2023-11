Canciller responde a embajadora de EUA por comentarios sobre fiscales

Reina enfatizó que la Constitución no establece diferencias entre los fiscales interinos y los titulares y que ambos tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley.

“Si los fiscales de la narco dictadura no hacían su trabajo, no se puede criticar o pretender confundir que los interinos no cumplen con una función que les da la ley de perseguir los delitos y promover los casos”, añadió.