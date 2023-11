La respuesta de Luis Redondo a la embajadora Laura Dogu sobre el fiscal interino

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, le respondió a la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, quien este martes afirmó que el fiscal “está tomando decisiones que no son de una persona interina”.

Según aclaró el titular del Poder Legislativo, las declaraciones de Dogu no son correctas.

“La elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto del artículo 233 de la Constitución no es la misma que la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto interinos que establece el artículo 208 numeral 11 de la Constitución, estas tienen distinto procedimiento, distinta naturaleza jurídica (Una es el cargo en propiedad. Y la otra es el cargo de forma interina), también que son distintos órganos del Poder Legislativo que lo eligen (una es el pleno del Congreso Nacional que no puede elegir interinos, y la otra es la Comisión Permanente del Congreso Nacional que no puede elegir cargos en propiedad) y ambas elecciones son Constitucionales”, explicó Redondo.