Estas son las calles que estarán cerradas por desfile de carrozas en SPS por su 490 aniversario

San Pedro Sula, Cortés.- La municipalidad de San Pedro Sula informó que este fin de semana se aplicarán restricciones vehiculares en diferentes puntos de la ciudad debido a la realización del tradicional desfile de carrozas, una de las actividades centrales por la conmemoración del 490 aniversario de la fundación del municipio.
De acuerdo con las autoridades locales, el principal cierre se concentrará en la Avenida Circunvalación, específicamente en el tramo que va desde la 105 Brigada de Infantería hasta la 7 calle, por lo que se prevé una importante afectación en la circulación vehicular en esa zona.
Las restricciones comenzaron a implementarse de forma parcial desde viernes 26 de junio a partir de las 6:00 de la tarde, como parte de los preparativos logísticos del evento programado.
Sin embargo, el cierre más amplio se ejecuta este sábado 27 de junio, cuando la vía permanece completamente cerrada desde la 1:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche, horario en el que se desarrollará el recorrido oficial de las carrozas.
Desfile
El desfile iniciará en las cercanías del semáforo de DHL Express, sobre la misma Avenida Circunvalación, y avanzará hasta la 7 calle, pasando por puntos emblemáticos como el puente a desnivel de la Fuente Luminosa.
Las autoridades municipales explicaron que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los participantes, así como del público que asistirá a presenciar el evento.
En ese sentido, hicieron un llamado a los conductores a planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos durante las horas del cierre.
Asimismo, recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la municipalidad para conocer cualquier actualización sobre la circulación vehicular.
El desfile de carrozas forma parte de las celebraciones del aniversario de San Pedro Sula, una de las actividades más concurridas por la población sampedrana.
Se espera una importante participación de instituciones, centros educativos y sectores comunitarios, que cada año se suman a esta festividad cultural en la capital industrial del país.
Las autoridades reiteraron que el objetivo es desarrollar la actividad de forma ordenada y segura, minimizando el impacto en el tránsito y garantizando el disfrute de los ciudadanos.