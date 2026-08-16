Bancada liberal se reunirá este martes por las reformas eléctricas

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal se reunirá este martes con los alcaldes y otras autoridades para dialogar sobre la crisis energética y las reformas al subsector eléctrico para detener las pérdidas millonarias de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Francis Cabrera, secretario del Congreso Nacional, comentó que recibió "una invitación para una reunión de emergencia en conjunto con todos los diputados de la bancada liberal, los alcaldes liberales y el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal”.

El diputado habló sobre su deber para acudir a la reunión, que se realizará a las 9:30 de la mañana en la sede del Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), porque "queremos que el país salga adelante".

Afirmó que cualquier decisión que tomen debe tener la aprobación de todos los miembros.

El Partido Liberal presentó el pasado 10 de agosto una contrapropuesta a las reformas del sector eléctrico, para disipar de forma categórica las acusaciones sobre una eventual privatización.

Por eso incorporaron un candado legislativo de mayoría calificada que exige una votación especial en el Congreso Nacional para cualquier intento de alterar la condición de la estatal.

Tomás Zambrano, presidente del Poder Legislativo, aseguró que existe apertura de acoger los candados propuestos por los liberales para evitar privatizaciones, aunque precisó que la votación definitiva dependerá del respaldo oficial de esa fuerza política.

La reestructuración del subsector eléctrico busca poner fin a un drenaje fiscal de más de 16,000 millones de lempiras al año por ineficiencias operativas y hurto de energía.

El acuerdo en marcha contempla la creación de tres filiales operativas bajo un modelo societario donde los activos, plantas generadoras y redes de transmisión continuarán siendo propiedad exclusiva del Estado.

En el ámbito de los incentivos, Zambrano fue categórico al descartar nuevas exenciones tributarias sobre las ganancias de las empresas generadoras, acotando los posibles beneficios únicamente a la importación de insumos para proyectos de energía limpia.

El titular del Legislativo remarcó que el rescate financiero de la estatal cuenta con el respaldo de organismos multilaterales de crédito y resulta indispensable para atraer inversión privada, mejorar la infraestructura de transmisión en el país y reducir el costo final de la tarifa que pagan los consumidores.

"Las pérdidas representan más de 50 millones de lempiras diarios y quien las paga es el pueblo hondureño; sin energía ni nuevas líneas de transmisión estamos destinados a seguir perdiendo recursos que deberían ir a salud y educación", concluyó el titular del Legislativo.