Honduras acoge la 99 Reunión del INN-OEA por los derechos de la niñez

Tegucigalpa, Honduras.-Con la participación de representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), se celebró en Comayagua la 99 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes (INN-OEA).
El encuentro busca fortalecer el compromiso regional con la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.
Bajo el lema “Nos une la niñez”, la cita reunió a autoridades responsables de políticas públicas en niñez y adolescencia de todo el continente, junto a organizaciones de la sociedad civil.
El diálogo se centró en primera infancia, salud mental y sistemas de protección, temas clave en la agenda regional.
“El objetivo es construir consensos que se traduzcan en acciones concretas de protección, participación y bienestar para los niños y adolescentes del continente”, destacó la representación del INN-OEA durante la apertura.
Entre los observadores internacionales participaron Ornella Barros, líder global de incidencia de Arigatou International, y María José Ananías, coordinadora regional de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez.
Ambas presentaron las iniciativas que impulsan junto al INN-OEA: el curso “Fortaleciendo la colaboración multi-actor por los derechos de la niñez”, el boletín “Niñez en Perspectiva” y un proyecto piloto de cooperación entre sociedad civil, organismos regionales y Estados.
Estas acciones buscan cumplir el compromiso asumido en el 6º Foro GNRC, orientado a promover un mundo más protegido, seguro y sostenible para la niñez global.
La reunión se desarrolló del 13 al 15 de octubre y forma parte de una serie de encuentros anuales que abordan temas como violencia infantil, primera infancia, participación adolescente y sistemas de protección integral.
“Nos une la convicción de que la niñez debe estar al centro de las decisiones públicas. Ninguna política será sostenible si no parte del bienestar y la participación activa de nuestros niños y adolescentes”, afirmaron los organizadores.
En los últimos años, países como Argentina, Paraguay, Jamaica y El Salvador han sido sede de este evento, que fomenta el intercambio de experiencias y políticas públicas en favor de la niñez.
Por primera vez, Honduras fue anfitriona de esta cita, consolidándose como un espacio clave de articulación regional en materia de derechos de la infancia.
El encuentro en Comayagua reafirma el papel del país como epicentro del diálogo regional por los derechos de la niñez, en un contexto donde la cooperación internacional resulta fundamental para enfrentar los retos sociales y económicos que afectan a la región.