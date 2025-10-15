Honduras acoge la 99 Reunión del INN-OEA por los derechos de la niñez

Tegucigalpa, Honduras.-Con la participación de representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), se celebró en Comayagua la 99 Reunión Ordinaria del Consejo Directivo del Instituto del Niño, la Niña y Adolescentes (INN-OEA).

El encuentro busca fortalecer el compromiso regional con la protección de los derechos de la infancia y adolescencia.

Bajo el lema “Nos une la niñez”, la cita reunió a autoridades responsables de políticas públicas en niñez y adolescencia de todo el continente, junto a organizaciones de la sociedad civil.

El diálogo se centró en primera infancia, salud mental y sistemas de protección, temas clave en la agenda regional.

“El objetivo es construir consensos que se traduzcan en acciones concretas de protección, participación y bienestar para los niños y adolescentes del continente”, destacó la representación del INN-OEA durante la apertura.

Entre los observadores internacionales participaron Ornella Barros, líder global de incidencia de Arigatou International, y María José Ananías, coordinadora regional de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez.