Entre seis y siete lempiras podría aumentar el precio del litro de leche

OLANCHO, HONDURAS.- De seis a siete lempiras sería el nuevo aumento al precio de venta del litro de leche aplicable a las procesadoras, anunciaron los productores de lácteos tras varias reuniones sostenidas en los últimos días en el departamento de Olancho.

El alza de este producto deriva de los altos precios de los insumos para la manutención del ganado y los elevados costos de los materiales utilizados durante el proceso de producción.

Actualmente el litro de leche se cotiza en el mercado industrial a un precio de venta de 11 lempiras por litro para las empresas procesadoras y distribuidoras de los derivados.

Se prevé que la producción de este alimento básico disminuya este año hasta un 50 por ciento -en comparación con años anteriores- en el departamento, advirtieron los productores.

Ismael Espinal, productor de leche de Juticalpa, manifestó que “se maneja extraoficialmente un aumento tentativo de 18 lempiras a la venta por litro a las industrias del país. Necesitamos volver a percibir ganancias, no solo estar pasando por pasar, bien dicen que cuando uno tiene vacas todo mundo se lucra de ellas menos nosotros. Ya los altos costos para operar no se aguantan, todos los días sube algo en Honduras, nosotros nos hemos mantenido a fin de no dañar al consumidor”.

En el departamento de Olancho se produce más del 17% de la producción de leche a nivel nacional. “Estamos llevando a cabo estudios y análisis de costos para así poder consensuar de manera correcta y final de cuánto sería el incremento en este momento. Aquí vamos a tratar de hacer permanecer y sacar adelante el rubro. Estamos esperando una respuesta por parte del gobierno, ya que así como se dan subsidios al transporte, en el sector agropecuario también necesitamos ayuda para no afectar de manera frontal al consumidor final”, finalizó.

Se espera que en los próximos días se desarrollen diversas reuniones con las autoridades del gobierno, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y representantes de procesadoras y distribuidoras de leche para llegar a un acuerdo de precio final.

El lunes un grupo de productores se apostó en las afueras de Casa Presidencial en demanda de una solución a la problemática que enfrentan los productores de leche y sus derivados.

