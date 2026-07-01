Aseguran más de L420 millones en bienes ligados a la banda criminal “Los Domínguez” en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Durante la denominada "Operación Jaguar", las autoridades ejecutaron el aseguramiento de bienes vinculados a la estructura criminal “Los Domínguez”, presuntamente relacionada con el narcotráfico y el lavado de activos.

La acción se desarrolló en los departamentos de Choluteca y Valle, con el apoyo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF).

Las autoridades informaron que durante las diligencias se procedió al aseguramiento de 228 bienes, con un valor superior a los 420 millones de lempiras.