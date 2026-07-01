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Aseguran más de L420 millones en bienes ligados a la banda criminal “Los Domínguez” en Choluteca

El Ministerio Público detalló que la operación se desarrolló de forma simultánea en distintos puntos de ambos departamentos

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 08:51
Aseguran más de L420 millones en bienes ligados a la banda criminal “Los Domínguez” en Choluteca

La operación tuvo como objetivo el aseguramiento de bienes vinculados a actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de activos.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.- Durante la denominada "Operación Jaguar", las autoridades ejecutaron el aseguramiento de bienes vinculados a la estructura criminal “Los Domínguez”, presuntamente relacionada con el narcotráfico y el lavado de activos.

La acción se desarrolló en los departamentos de Choluteca y Valle, con el apoyo de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y la Oficina Policial de Investigaciones Financieras (OPIF).

Las autoridades informaron que durante las diligencias se procedió al aseguramiento de 228 bienes, con un valor superior a los 420 millones de lempiras.

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Entre los bienes asegurados figuran 113 bienes muebles, 14 bienes inmuebles, 20 sociedades mercantiles y 81 productos financieros, entre ellos cuentas bancarias y certificados de depósito.

Según las investigaciones, estos bienes no tendrían relación con la capacidad económica lícita de las personas vinculadas a la estructura criminal investigada.

Aseguran más de L420 millones en bienes ligados a la banda criminal “Los Domínguez” en Choluteca

El operativo fue desarrollado por el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en coordinación con la Policía Nacional de Honduras.

Las autoridades indicaron que el proceso de investigación continúa para determinar la responsabilidad de las personas vinculadas a los bienes asegurados.

La ATIC realizó análisis patrimoniales y financieros para sustentar las diligencias, mientras que la FESCCO coordinó las acciones legales correspondientes dentro del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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