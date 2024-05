Aplican dosis adicional de la vacuna contra el sarampión a los adultos

No obstante, cada cuatro o cinco años se hacen campañas de seguimiento donde se aplica una dosis adicional a la población infantil de 1 a 4 años, las mujeres en edad fértil de 12 a 49 años y a los grupos en riesgo.

Aunque Honduras se ha caracterizado por tener una de las mayores coberturas de vacunación en la región -gracias a eso la enfermedad se ha logrado erradicar- las autoridades de Salud decidieron aplicar este año durante la jornada de inmunización la vacuna contra el sarampión a las personas mayores, sin importar si tienen o no la vacuna.

“El sarampión les puede dar a los que no tienen vacuna, incluyendo adultos, por eso no importa si ya se vacunó, la dosis adicional es como un refuerzo”, dijo el infectólogo Tito Alvarado.

No hay tratamiento específico para el sarampión, y la mayoría de los pacientes se recuperan en 2 o 3 semanas.

El sarampión es una enfermedad prevenible mediante vacunación, es por eso que la OPS insta a los países a elevar las tasas de vacunación para evitar un resurgimiento de la enfermedad en países como Honduras y el incremento de casos en naciones donde la enfermedad aún circula.

“El sarampión no ha desaparecido del mundo, por lo que si no se vacunan pueden venir casos. Es por eso que es importante tener óptimos niveles de vacunación contra el sarampión, porque hay países que no tienen buenos niveles y de allí pueden venir pacientes con la enfermedad y hacer desastres”, advirtió el infectólogo.

Con la pandemia del covid-19 y el surgimiento de los movimientos antivacunas las tasas de aplicación de los esquemas de vacunación se redujeron en todos los países.