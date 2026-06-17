Antonio Callejas presenta moción con los nombres para ocupar los cargos en el CNE y TJE

La moción propone el nombramiento de Aristides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE); Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos, también conocida como Unidad de Política Limpia.

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Antonio César Rivera Callejas , presentó este miércoles 17 de junio una moción nominativa ante el Congreso Nacional para designar a nuevos funcionarios en cargos clave de organismos electorales y de transparencia del país.

Asimismo, la moción plantea la designación de Aixa Zelaya Gómez como consejera propietaria interina del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de Eduardo Enrique Fuentes como consejero propietario interino de ese mismo organismo.

La iniciativa fue presentada por Rivera Callejas en medio del proceso de discusión legislativa relacionado con la integración de las instituciones.

Tras la votación, los diputados aprobaron la designación de Aristides Mejía Carranza como magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral.

En el caso de los demás incluidos en la lista, siguen en discusión.