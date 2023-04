Analistas no descartan nueva invitación de Libre al Partido Liberal para formar cogobierno

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ante la oficialización del rechazo del Partido Liberal (PL) para conformar un cogobierno con Libertad y Refundación (Libre), analistas coincidieron en que no descartan una nueva solicitud de alianza entre ambos partidos políticos previo a los próximos comicios electorales.

Desde la óptica de analistas políticos consultados por EL HERALDO, los liberales rechazaron la alianza debido a la falta de claridad y oficialización de las propuestas planteadas al instituto político, además del desgaste prematuro del gobierno.

“Yo creo que no era el momento para esa alianza, pero de que va a haber alianza, de eso que no le quepa la menor duda, porque no hacerlo implicaría un riesgo electoral demasiado grande tanto para Libre como para el PL. Hay que reconocer que Libre está pasando por un mal momento y no es conveniente a estas alturas asociarse con alguien que tenga problemas”, explicó el analista Raúl Pineda.