Alumnos regresan a clases tras receso: en Cofradía piden uso de mascarilla por sarampión

Cortés, Honduras.- Tras una semana de receso en los centros educativos, la Secretaría de Educación instruyó el retorno de los alumnos a las aulas este lunes 20 de julio. Sin embargo, estudiantes, maestros y personal administrativo deberán regresar bajo medidas de seguridad debido a un brote de sarampión en Cofradía, Cortés. La pausa en las actividades educativas inició el lunes 13 de julio y se extendió durante cinco días consecutivos para los alumnos de prebásica, básica y educación media, como parte de las medidas de prevención ante los casos reportados.

En Cofradía, Cortés, será obligatorio el uso de mascarilla por los casos de sarampión detectados semas atrás. Gilberto Benítez, director distrital de San Pedro Sula, detalló que la Secretaría de Educación instruyó a las autoridades de Cofradía tomar las medidas correspondientes para evitar la propagación de la enfermedad. El director departamental de Educación de Cortés, Rafael Rodríguez, giró un oficio a la Dirección Distrital de Cofradía, tomando en cuenta que los estudiantes regresaban de un receso académico, para que acudieran a clases utilizando mascarillas como medida de prevención. Benítez recordó que "hace dos semanas se suscitaron seis casos en Cofradía y no hay información de que haya más casos. Esperamos mantener la comunicación con los padres de familia para que puedan entender estos comunicados".