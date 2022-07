Alertan que Honduras sufriría la mayor oleada de casos de covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras estaría por experimentar la mayor oleada de contagios de coronavirus.Así lo advirtieron médicos especialistas, quienes atribuyeron este elevado repunte a la subvariante de ómicron BA.2.

En las últimas dos semanas, la detección de contagios y la positividad se incrementó.En mayo, la positividad era de 3.5% y en este mes se elevó a 7.5%.

“Una variante nueva se ha introducido al territorio nacional del linaje de ómicron, es altamente contagiosa”, aseguró Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de San Pedro Sula y diputado del Partido Salvador de Honduras.

Señaló que en dos semanas aumentó en un 218% las hospitalizaciones, con ingresos a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). “Con cientos de personas contagiadas en el territorio nacional amenaza con ser la ola más grande que hemos tenido”, advirtió el galeno.

Añadió que en las personas que no están vacunadas contra el covid-19 se han presentado decesos. “Si no extremamos las medidas de bioseguridad y no terminamos nuestros esquemas de vacunación, para finales de julio y principios de agosto volveremos a tener colapsado el sistema sanitario”, alertó.

Por su parte, el médico internista Omar Videa afirmó que “BA.2 ha sido identificada ya en Honduras en laboratorios privados de Tegucigalpa”.

Sin embargo, las autoridades sanitarias aún no confirman la presencia de esa subvariante de manera oficial. A su vez, explicó que la afectación hepática (en el hígado) es una de las manifestaciones en fase inicial en esta oleada de casos positivos.

Videa informó que atendió un paciente con una neumonía del 40% a pesar de contar con un esquema de cuatro dosis.El médico señaló que si esa persona no estuviera vacunada ya estaría en una UCI por las complicaciones del virus.

Las subvariantes de ómicron se caracterizan por una mayor contagiosidad debido a la capacidad de escape a las defensas del sistema inmune de las personas. Los centros de triaje habilitados y las emergencias de los hospitales están saturadas de pacientes con problemas respiratorios que llegan en busca de atención médica y para hacerse pruebas diagnósticas.

El 12 de junio pasado solo habían 11 pacientes ingresados a la red hospitalaria del país y actualmente hay 46 internos, de los cuales ocho están en UCI.

La Asociación de Funerarias de Honduras registra que 1,039 personas fallecieron en el primer semestre de 2022 por complicaciones del covid-19.En las últimas horas, el Laboratorio Nacional de Virología confirmó 235 nuevos casos.

José Manuel Matheu, titular de la Secretaría de Salud, señaló que si es necesario reabrir centros de triaje por este rebrote de casos lo harán.A su vez, llamó a la población que no tiene excusa para no vacunarse, ya que hay 1.3 millones de dosis disponibles.

“La nueva oleada ya la tenemos en el mundo, hay seis serotipos de ómicron y tres de ellos son más contagiosos que el resto, pero todo mundo se va a terminar enfermando”, adelantó Matheu.

Ante el repunte de casos de la enfermedad, la población está acudiendo de forma masiva a los puntos de vacunación a demandar sus dosis pendientes.

