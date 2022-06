Emergencias y triajes están abarrotados por covid-19 en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las emergencias de los hospitales y los centros de triaje de nuevo están abarrotados de pacientes con sospecha de covid-19.

En los últimos tres meses, la enfermedad viral parecía estar controlada por la baja incidencia, sin embargo, los contagios resurgieron con fuerza en las últimas dos semanas. Médicos advierten que Honduras experimenta una nueva oleada de contagios a causa del virus.

EL HERALDO constató que la emergencia del Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y de los centros de triaje de la capital están saturados de personas que llegan buscando atención por problemas respiratorios.

En la emergencia de covid-19 del Seguro Social se están atendiendo entre 300 y 400 pacientes diarios por sospecha de covid-19, la mayoría de manejo ambulatorio. De esa cantidad, entre el 50% y 70% salen positivos de portar el virus del SARS-CoV-2.

Asimismo, en los centros de triaje las atenciones se han incrementado en un 60%. El epidemiólogo Manuel Sierra señaló que este incremento de casos se debe a las variantes que están circulando y al total relajamiento de las medidas de bioseguridad.

El galeno manifestó que la vacunación permite que la mayoría de infecciones registradas no sean graves. Llamó a la población a vacunarse contra el virus, ya que deben tener un esquema de dos dosis y una de refuerzo.

Mientras que la población mayor de 50 años, enfermos crónicos, personal sanitario y de cuerpos de socorro ya deben aplicarse el segundo refuerzo contra el virus.

No obstante, la población aunque esté vacunada debe mantener las medidas de bioseguridad.Franklin Gómez, coordinador de gestión clínica del Hospital Escuela (HE), informó que en las últimas horas ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a tres pacientes complicados por covid-19.

De esos pacientes, ayer falleció un adulto de 58 años, quien tenía tres dosis de vacunas anticovid.Gómez informó que tenía diabetes y había sufrido un evento vascular cerebral, por lo que no pudo resistir a las complicaciones del virus.

El galeno manifestó que el personal sanitario se está incapacitando por esta enfermedad pese a tener cuatro dosis anticovid. Solo en la zona norte hay 20 médicos contagiados.Por su parte, Sonia Amaya, jefa de la región metropolitana del Distrito Central, aseguró que los casos están surgiendo en mayor cantidad.

“La vacuna no es que nos evita que nos dé la enfermedad sino que evita las formas graves del coronavirus”, explicó la galena.Lamentó que las medidas de bioseguridad se están obviando porque hay reuniones sociales con aglomeraciones masivas.

“Parecía que ya había desaparecido y acá está el covid-19 diciéndonos: ‘Aquí estoy, no me he ido’”, advirtió Amaya.

A su vez, dijo que los casos que se están presentando son moderados, si se les trata a tiempo no se complican. En este año 47,239 se han enfermado y 465 hondureños han fallecido por complicaciones.

