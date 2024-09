Adán Fúnez sobre allanamiento: “Estoy tranquilo, confiando en las autoridades”

3

“Lo que hubo fue una visita de la Policía Nacional, con agentes de la ATIC y fiscales. Me habían solicitado un video de la fecha 14 de septiembre de las 7:00 a.m. a las 10:00 p.m. Ellos hicieron presencia a la casa de habitación y me solicitaron que querían llevarse el CPU para hacer vaciado”, manifestó Fúnez.

El alcalde tocoeño se refirió a los señalamientos que existen en su contra, lo cuales sugieren su vinculación en el crimen contra el defensor del medioambiente.

“En redes hay muchas cosas que no son. Estamos tranquilos, confiando en Dios y en las autoridades que hacen su trabajo”, mencionó.

El jefe municipal también se refirió a la muerte de Juan López, negando haber participado en el crimen y rechazando los señalamientos que han hecho varios sectores.

“Yo soy de los más interesados en que se resuelva esa situación. Soy incapaz de estar metido en una situación tan lamentable como planear el asesinato de una persona”, cerró diciendo.