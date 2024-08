Acta digital para elecciones no es viable ni técnica ni jurídicamente, dice CNE

Agregó que “esa opción de implementar el acta electrónica en este momento no creo que exista el tiempo, elevaría los costos al presupuesto para las elecciones primarias y elevaría los costos alrededor de unos L500 a L600 millones”.

De su lado, Kelvin Aguirre, consejero del CNE, detalló que “a mi criterio particular no lo es, ya que eso requiere un aumento al presupuesto de las elecciones primarias internas, en el que mandamos no está contemplado ese sistema, lo hicimos en base al sistema que se implementó en las elecciones generales de 2021 que es el escaneo del acta física”.