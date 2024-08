Presupuesto del Congreso se aprobará antes de llamado a elecciones primarias

Luego de un confuso trámite de remisión al Legislativo, el CNE envió de manera directa el proyecto al CN, luego que el ministro, Marlon Ochoa detallará que la Secretaría de Finanzas no tiene facultades legales para remitir la iniciativa de ley.

“Mañana la comisión de presupuesto va hacer sus análisis, igual nos van hacer nuestras consultas por lo que digo que aproximadamente estaría aprobado la otra semana”, detalló el consejero del CNE, Kelvin Aguirre.

Denuncias

Frente a la incertidumbre que ha generado la tardanza en la aprobación del presupuesto de las elecciones, la oposición denuncia que oficialismo pretende llevar al límite de tiempo los plazos para buscar realizar contrataciones directas.

“A estás alturas, a menos de un mes del llamamiento de las elecciones, ya no hay otra manera de comprar si no es compra directas, ahora mismo lo que urge es que se le de presupuesto al consejo no se pueden hacer elecciones sin pisto”, apuntó el precandidato liberal y diputado, Jorge Cálix.