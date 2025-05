“Sé lo que hice y lo que no hice”: exdirector de la OABI responde a la Fiscalía

González aseguró que actuó conforme a la ley y bajo procedimientos establecidos cada vez que recibió una resolución judicial relacionada con bienes incautados.

“Cada vez que un juzgado me ordenaba la devolución de bienes, yo enviaba esa resolución para que se revisara el expediente de forma minuciosa. Si es por esa causa, no tengo preocupación alguna”, agregó.

También reconoció que la OABI ha sido objeto de cuestionamientos desde hace años, pero deslindó su gestión de los problemas estructurales previos.

“Es notorio que los bienes en la OABI se manejaron en forma desastrosa en gestiones anteriores a la que me tocó representar”, manifestó, haciendo alusión a la acumulación de bienes deteriorados, extraviados o entregados sin el debido proceso legal.

Además, reafirmó su intención de enfrentar el proceso legal sin evadir responsabilidades: “Yo sé lo que no he hecho y lo que he hecho. En ese sentido voy a responder. No voy a huir ni a esconderme de la justicia. Mientras un juez y juzgado competente no me condene, soy inocente ante la ley”.