Gobierno garantiza abastecimiento de combustible y pide ahorro ante alza

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras informó este martes que se garantiza el abastecimiento de combustible para las próximas semanas y pide a la población implementar medidas de ahorro energético ante el encarecimiento del precio del petróleo en el mercado internacional.
Así lo dio a conocer Fernando Lobo, jefe de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) -adscrita a la Secretaría de Energía-, quien aseveró que “hasta el momento no se ha reportado un problema de abastecimiento en Estados Unidos, aunque sí se conoce que hay problemas de ese tipo en países de Asia”.
“Actualmente, nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento, aunque no sabemos hasta dónde puede desembocar esta guerra, por eso es que todos los gobiernos, incluso están obligando a sus ciudadanos a ahorrar combustibles, y en crisis como esta el ahorro es primordial”, apuntó Lobo.
Precisó que son unos 16 millones de galones de combustible que se consumen a la semana en Honduras, principalmente de diésel, el más utilizado, seguido de las gasolinas.
Detalló que a finales de marzo de 2026 se hizo el inventario mensual de rutina, y se constató que para el diésel hay garantizados 24 días de almacenamiento, lo que representa más de tres semanas. Además, cada semana llega un mínimo de un barco cargado de este combustible a las terminales de almacenamiento.
Sobre el supuesto desabastecimiento de Gas Licuado de Petróleo, conocido como LPG doméstico, el funcionario indicó que “esa escasez siempre se ha presentado luego de un feriado largo, ya que las tres empresas que se dedican a ese rubro concedieron el feriado a sus empleados desde el miércoles de la Semana Santa”.
No obstante, a través de la Dirección de Protección al Consumidor, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), se comprobó el mercado lunes que el mercado no quedó desabastecido.
Ante el panorama del encarecimiento en el precio del petróleo, Lobo pidió a la ciudadanía ahorrar combustible porque “hay que cuidar lo que tenemos, no sabemos en un futuro cómo puede terminar esto o qué rumbo puede tomar la guerra actual y ahí sí puede presentarse un desabastecimiento y no quiero ser pesimista, pero sí hacerle consciencia de que tiene que haber un ahorro”.
“El Gobierno está haciendo todo lo humanamente posible, todo en lo que está en su capacidad de hacer, igual que lo están haciendo otros países del mundo, pero todos tenemos una limitante, lo que sí se puede decir es que en este momento no hay desabastecimiento, y por eso le pedimos a los ciudadanos que ahorren en la cantidad de combustible que están utilizando”, concluyó Ferando Lobo.
Ante el alza del combustible, la administración del presidente Nasry Asfura decidió absorber el 50% del incremento semanal en la gasolina regular y el diésel, y promover el teletrabajo en el Gobierno donde amerite, aunque diversas voces y sectores sostienen que es insuficiente para mitigar una espiral inflacionaria.