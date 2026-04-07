Gobierno garantiza abastecimiento de combustible y pide ahorro ante alza

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de Honduras informó este martes que se garantiza el abastecimiento de combustible para las próximas semanas y pide a la población implementar medidas de ahorro energético ante el encarecimiento del precio del petróleo en el mercado internacional. Así lo dio a conocer Fernando Lobo, jefe de la Comisión Administradora del Petróleo (CAP) -adscrita a la Secretaría de Energía-, quien aseveró que “hasta el momento no se ha reportado un problema de abastecimiento en Estados Unidos, aunque sí se conoce que hay problemas de ese tipo en países de Asia”.

“Actualmente, nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento, aunque no sabemos hasta dónde puede desembocar esta guerra, por eso es que todos los gobiernos, incluso están obligando a sus ciudadanos a ahorrar combustibles, y en crisis como esta el ahorro es primordial”, apuntó Lobo. Precisó que son unos 16 millones de galones de combustible que se consumen a la semana en Honduras, principalmente de diésel, el más utilizado, seguido de las gasolinas. Detalló que a finales de marzo de 2026 se hizo el inventario mensual de rutina, y se constató que para el diésel hay garantizados 24 días de almacenamiento, lo que representa más de tres semanas. Además, cada semana llega un mínimo de un barco cargado de este combustible a las terminales de almacenamiento.