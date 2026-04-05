Gobierno no ha anunciado racionamientos de combustibles para semana del 6 de abril

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que asegura que el gobierno de Honduras anunció racionamientos de combustibles para la semana del 6 de abril de 2026. Sin embargo esto es falso. José Argueta, secretario de Comunicaciones del gobierno, confirmó a EH Verifica que el Ejecutivo no anunció tal medida. Además, no existen registros en la Secretaría de Energía de Honduras, institución del Estado que regula y administra todo lo relacionado con el sector energético, ni en fuentes oficiales que evidencien esta determinación por parte del gobierno. “El gobierno corrupto de la racha ahora dicen que habrá racionamiento de combustible la próxima semana. ¿La razón? Que los turistas que llegaron al país durante la semana santa, en sus vehículos V8 y V6 gastaron todas las reservas de combustible”, dice textualmente la entrada de una publicación en Facebook compartida más de 190 veces desde el 3 de abril de 2026.

Desde finales de febrero de 2026, las tensiones entre Estados Unidos e Irán se han intensificado, con enfrentamientos militares que también involucran a Israel en algunas operaciones. Los ataques a instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico y los discursos de advertencia de ambas partes han generado preocupación internacional sobre una posible escalada del conflicto. Para la semana del 6 de abril de 2026, en Tegucigalpa, la gasolina superior se cotiza en 134.07 lempiras por galón, mientras que la regular alcanza los 118.09 lempiras. Por su parte, el diésel se eleva a 128.42 lempiras y el kerosene —el derivado con mayor incremento— llega a 138.98 lempiras. En San Pedro Sula, la gasolina superior se ubica en alrededor de 131.40 lempiras por galón, mientras que la gasolina regular alcanza los 115.47 lempiras. Por su parte, el diésel se cotiza en 125.78 lempiras, y el kerosene llega a 136.20 lempiras.

Medida falsa