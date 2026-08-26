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A los 94 años, fallece la fundadora del Instituto San José del Carmen

Este martes 25 de agosto se confirmó el fallecimiento de María de Jesús del Cid, religiosa hondureña y fundadora del Instituto San José del Carmen

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 00:00
A los 94 años, fallece la fundadora del Instituto San José del Carmen

María de Jesús del Cid, fundadora del Instituto San José del Carmen, falleció a los 94 años.

 Foto: Cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 25 de agosto se confirmó el fallecimiento de María de Jesús del Cid a los 94 años, religiosa hondureña y fundadora del Instituto San José del Carmen, en Tegucigalpa.

Nacida en 1932, la religiosa dedicó más de seis décadas a la dirección de la institución educativa, donde se desempeñó como fundadora, rectora y directora, dejando una profunda huella en miles de estudiantes de varias generaciones.

La Madre Jesús del Cid, cuyo nombre de nacimiento era Amada Reina de Jesús del Cid, también desarrolló una amplia labor en el ámbito de la educación católica en Honduras.

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Entre sus iniciativas destacó el impulso de proyectos educativos dirigidos a niñas de escasos recursos y su participación como presidenta de la Federación de Colegios Católicos de Honduras.

También apoyó con proyectos humanitarios como la construcción de un proyecto habitacional para los más necesitados y casas hogares.

El Instituto San José del Carmen mostró sus condolencias por la muerte de su fundadora.

El Instituto San José del Carmen mostró sus condolencias por la muerte de su fundadora.

 (Foto: Cortesía redes sociales)

Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la Congregación de Carmelitas de San José, así como a la formación académica y espiritual de generaciones de jóvenes hondureños.

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La comunidad educativa del Instituto San José del Carmen y la congregación religiosa lamentaron su partida y destacaron el legado de servicio, fe y educación que deja tras décadas de trabajo.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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