A los 94 años, fallece la fundadora del Instituto San José del Carmen

Tegucigalpa, Honduras.- Este martes 25 de agosto se confirmó el fallecimiento de María de Jesús del Cid a los 94 años, religiosa hondureña y fundadora del Instituto San José del Carmen, en Tegucigalpa.

Nacida en 1932, la religiosa dedicó más de seis décadas a la dirección de la institución educativa, donde se desempeñó como fundadora, rectora y directora, dejando una profunda huella en miles de estudiantes de varias generaciones.

La Madre Jesús del Cid, cuyo nombre de nacimiento era Amada Reina de Jesús del Cid, también desarrolló una amplia labor en el ámbito de la educación católica en Honduras.