TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una de las novedades en las elecciones generales de este domingo será la utilización de la huella dactilar, que consiste en que cada persona antes de ejercer el sufragio pondrá su dedo índice en un aparato para ser verificado en la lista de votantes.



Será la primera vez que en Honduras se verificará mediante el lector de huellas a cada una de las personas que se presenten a los centros de votación con el fin de comprobar si el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI) concuerda con la huella del elector.



Ante la vigencia de un nuevo sistema, el equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus investigó si es posible votar en caso de que el sistema biométrico falle al momento de verificar la huella.

Las primeras pruebas realizadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) reflejaron que la detección de la huella se comprobará en aproximadamente cinco segundos.



Además, la empresa Smartic International Holding B.V., a cargo del proceso, asegura que al implementar esa tecnología se fortalecerá la correcta verificación de la identidad del elector debido a que los datos que reflejen los dispositivos serán únicos y no se podrán repetir.



La tecnología biométrica estará distribuida en un total de 18,293 Juntas Receptoras de Votos (JRV) diseminadas en todo el país.



Pero en los centros de votación de zonas rurales de difícil acceso, el CNE tendrá listos unos 1,600 dispositivos satelitales para la transmisión de datos biométricos.

Las autoridades del CNE estiman que el personal que trabajará en las JRV pondrá en marcha la tecnología biométrica sin problemas en el transcurso de los comicios.

No obstante, en el momento que a las personas se les notifique que no hay coincidencia en la huella, no esté registrada o presente fallas, podrán votar una vez que el elector sea verificado que está inscrito en el censo electoral.



También, si con el dedo índice no se reflejan los resultados, el votante podrá poner otra parte de su mano.

El consejero suplente del CNE, German Lobo, dijo a este equipo que los ciudadanos sí podrán votar en caso de fallas en el sistema biométrico.



Otra de las alternativas es que se podrá validar la información de la identidad del elector en el cuadernillo de votación.



En los simulacros realizados en los últimos días no se reportaron fallas y, de acuerdo con testimonios de algunos ciudadanos, no se dificultó el proceso de identificación mediante huella.

Conclusión

El CNE estableció un protocolo a seguir en caso que el lector de huellas falle. Los representantes en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) podrán validar la identidad del elector en el cuadernillo de votación.

En ese sentido, el equipo de Fact Checking determina como Verdadero la afirmación que se podrá pese a problemas con los lectores biométricos.