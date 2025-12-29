Es apócrifo el arte atribuido a El Heraldo en la que informa que Mel Zelaya acepta diputación de Gustavo González

Tegucigalpa, Honduras.- Se mueve en redes sociales un arte atribuido a EL HERALDO en la que informa que supuestamente el expresidente de Honduras (2006-2010) Manuel Zelaya aceptó la diputación de Gustavo González, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) (según escrutinio hasta el momento) para así convertirse en presidente del Congreso Nacional. Pero es falso. EL HERALDO no ha publicado ese arte en ninguna de sus redes sociales, ni existen registros de ese contenido en su sitio web El posteo incluye el logotipo, con el fin de suplantar una publicación de la marca en Facebook. "MEL ZELAYA acepta la diputación de Tavo González y se perfila como el próximo presidente del Congreso Nacional", dice textualmente el arte compartido decena de veces desde el 28 de diciembre del 2025.

Hasta el 29 de diciembre de 2025, Gustavo González encabeza la lista de diputados electos por el partido Libre en las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Actualmente, es congresista suplente de Hortensia "La Pichu" Zelaya. Por su parte, Manuel Zelaya es el coordinador del partido de gobierno y fue presidente de Honduras entre 2006 y 2009, siendo derrocado ese año tras un golpe de Estado.

Arte falso