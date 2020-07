Lo expresado por la doctora Dinora Nolasco que "el mayor contagio es a nivel de barrios, colonias y de cuarterías" tiene una calificación de "Ni sí ni no" porque la Secretaría de Salud no facilitó informes que detallaran el número de contagios por estas regiones

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La directora departamental de Salud en Cortés, Dinora Nolasco, aseveró el fin de semana anterior que "la economía hondureña no debería de cerrarse" a pesar de las exigencias de los galenos, agobiados por el repunte de casos de coronavirus en las últimas semanas, principalmente en la zona norte del país.



La funcionaria respondió a la advertencia de Carlos Umaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la que establece que de no cerrar la economía específicamente de San Pedro Sula, Villanueva, Choloma y La Lima, en del departamento de Cortés, y Quimistán en Santa Bárbara, los médicos se retirarán de los hospitales de esa región.



En el siguiente audio (desde el minuto 3:14), Nolasco aseguró que "donde está ocurriendo el mayor contagio es a nivel de barrios, colonias y de cuarterías, así que lo que me parece es que lo que no se debería de hacer es cerrar la economía del país como ellos (los médicos) lo están proponiendo".







La declaración de la también doctora discrepa con lo que dijo Umaña: "Si no hay un cierre total nos vamos de los hospitales. No vamos a seguir aportando muertos. No sirve de nada si no cortamos la transmisión y eso se logra evitando que las personas no salgan de casa. Son un montón de negocios que están abiertos innecesariamente que deben de cerrarse".



"Solo la maquila genera entre el 27% y 35% de los pacientes al IHSS en esta parte del país, el resto lo conforman el comercio informal, las ferreterías y la población en general. Los ciudadanos no han respetado el dígito de salida y los controles no han sido efectivos", precisó Umaña con base en los casos que ha tenido conocimiento.



"Pedimos el cierre de los negocios que no son necesarios en este momento de crisis sanitaria", dijo Samuel Santos, vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, quien señaló también que las maquilas y call centers tienen a muchos empleados laborando.



Santos dijo que los únicos que deben continuar trabajando durante esta propuesta de cierre de los cinco municipios es el sector alimenticio y farmacias.



No obstante, Nolasco aseguró que los contagios no están ocurriendo en maquilas, sino en los colonias, barrios y cuarterías.

Vea también: Médicos de San Pedro Sula piden cierre de al menos cinco municipios de Cortés



EL HERALDO solicitó los registros de los contagios por barrios y colonias de Cortés a la Secretaría de Salud para poder verificar lo que aseveró Nolasco, pero las autoridades no respondieron.



Este rotativo además informó con datos al 18 de abril pasado, cuando Honduras tenía 435 enfermos, que el 7% de los infectados pertenecían a personal de las maquilas, entre puestos de dirección, mando intermedio y obreros. Se solicitó un informe actualizado, pero no se obtuvo respuesta.

Hallazgos y contexto

El domingo 28 de junio, San Pedro Sula, el segundo municipio más infectado de Honduras, fue obligada a volver a la fase cero de la reapertura económica inteligente por el alza de casos de la enfermedad (argumentaron las autoridades), dejando en función solamente a supermercados, gasolineras, bancos y farmacias para que la población se pueda abastecerse.



Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO muestra que San Pedro Sula tenía 2,653 infectados el 7 de junio, un día ante del inicio de la reapertura, pero pasó a 4,721 enfermos al 26 de junio, un día previo al retorno a la fase cero, es decir, casi se duplicaron los contagios.



Lo anterior significa que la cantidad de casos para San Pedro Sula creció en 80% mientras funcionó la fase uno de la reapertura económica inteligente a tres meses del confinamiento obligatorio por la llegada de la pandemia al país.



Lo mismo ocurrió en Villanueva, que de registrar 314 casos hasta el 7 d junio, llegó a los 629, más del doble en 20 días, lo que dejó a ese municipio con un reponte del 100%.

Lea además: Honduras: 1,648 médicos, enfermeras y demás personal de salud infectados por covid-19



En Choloma y La Lima también ocurrió lo mismo: el primer municipio tenía ocho casos y pasó a 119, mientras que el segundo acumuló 116 y alcanzó los 345 enfermos en el lapso de los 20 días o durante estuvo activa la reapertura en su primer fase.



De manera generalizada, en Cortés, había 3,841 contagios hasta el domingo 7 de junio, un día antes del inicio de la reapertura y, luego de 27 días, ya eran 7,953 contagios, es decir, más del doble.



En todo el departamento de Cortés ocurrió los mismos que en sus municipios: durante estuvo activa la fase uno los casos se duplicaron, según un análisis de este equipo.



En Cortés los enfermos aumentaron en 107% desde el domingo 7 de junio al sábado 27 del mismo mes.



Para el médico Umaña, el crecimiento de los casos de enfermos en Cortés se debió a la reapertura económica inteligente porque está permitió que miles de personas se expusieran.



"La reapertura contribuyó a que los casos se dispararan en Cortés. Ahí está la verdadera propagación de la enfermedad. La única manera de que esto baje es cerrar por completo. La gente tiene que estar en sus casas", consideró.

Pasó en otros países

Junto a San Pedro Sula, Tegucigalpa y Comayagüela fueron las otras ciudad que regresaron a la fase cero por el crecimiento de casos de coronavirus.



Esta situación también ocurrió en otros países, en Panamá, por ejemplo, su gobierno decretó el sábado 6 de junio el regreso a la cuarentena por género en la capital y en una provincia contigua tras dispararse los contagios por el covid-19, solo una semana después de reabrir nuevos sectores económicos y flexibilizar las medidas de confinamiento.



Mientras en el resto de América la pandemia de covid-19 iba en acelerado crecimiento, Costa Rica destacaba en abril por ser uno de los países que mejor frente le había hecho a los contagios.



El número de nuevos casos confirmados se redujo constantemente ese mes, hasta llegar a casi cero a comienzos de mayo, con un escaso número de fallecimientos.



Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en la segunda mitad de mayo hasta casi duplicarse el número de nuevos casos, de 800 hasta 1,500 en menos de 30 días, debido relajamiento de las restricciones sanitarias.



Los gobiernos estatales en Estados Unidos, el país con más casos y muertes del mundo, han eliminado casi todas las restricciones a sus habitantes desde distintos momentos de mayo.



Mientras la grave situación del país parecía estar controlada, o en descenso como el caso de Nueva York, muchos estadounidenses volvieron a las actividades públicas bajo recomendaciones como el distanciamiento físico que muchos no siguen.

Vea: Marco Bográn sobre hospitales móviles: 'Proveedor tenía experiencia en venta de insumos médicos y acercamientos a fábricas'



Pero un fin de semana en particular ha sido identificado por los expertos como el detonante de un pronunciado aumento de casos en las últimas semanas: la celebración del "Memorial Day" del 25 de mayo.



Los grandes repuntes de contagios en Arizona, California, Florida y Texas, principalmente, se dieron dos semanas después de ese fin de semana largo, el tiempo en el que el virus genera síntomas en las personas contagiadas.



Esos estados sufren más ahora que en los meses pasados, donde el epicentro estaba en Nueva York, Nueva Jersey, California, Washington o Luisiana.

Conclusión

Lo expresado por la doctora Dinora Nolasco que "el mayor contagio es a nivel de barrios, colonias y de cuarterías" tiene una calificación de "Ni sí ni no" porque la Secretaría de Salud no facilitó informes que detallaran el número de contagios por colonia, barrios y caserios.



También porque de acuerdo al informe más reciente de la Secretaría de Salud (18 de abril) de los contagiados por profesiones u oficios, el 7% de los enfermos pertenecen al rubro de las maquilas. A la fecha ese porcentaje podría ser mayor, igualando a lo que dijo el doctor Carlos Umaña.



Se solicitó el nuevo informe pero no se obtuvo respuesta.



EL HERALDO comprobó que la reapertura económica sí duplicó la cantidad de casos en los municipios en los que los doctores piden el cierre total por tres semanas en Cortés y Santa Bárbara.