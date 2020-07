¿Covid-19 empieza a debilitarse en los nuevos pacientes?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿El coronavirus está perdiendo fuerza al grado que ya no es contagioso? Esas son algunas de las aseveraciones de algunos científicos y médicos de Italia y Estados Unidos, que han evaluado los últimos pacientes con la enfermedad que ya deja más de medio millón de muertos en el mundo.



Uno de los expertos que maneja esta tesis es Alberto Zangrillo, jefe del Hospital San Raffaele en Milán, quien asegura que el covid-19 ha perdido potencia. “En realidad, el virus ya no existe clínicamente en Italia”, dijo.

ADEMÁS: El 50% de los muertos le confirmaron el covid después de fallecer



Por su parte, Matteo Bassetti, jefe de la clínica de enfermedades infecciosas en el hospital San Martino en la ciudad de Génova, explica que “la fuerza que tenía el virus hace dos meses no es la misma fuerza que tiene hoy”.



A este tipos de análisis se suma Giuseppe Remuzzi, director del Instituto de Investigaciones Farmacológicas Mario Negri de Milán, además una de las voces autorizadas para hablar en el país europeo.



Este experto aseguró que los nuevos infectados por coronavirus en Italia “no son contagiosos” debido a que poseen una carga viral “muy baja”.



Según Remuzzi, sobre el comportamiento del virus que nació en Wuhan, China, en las nuevas pruebas se encontró una carga viral no contagiosa. “Una carga viral muy baja, no contagiosa. Se trata de una positividad que no tiene repercusiones en la vida real”, explico.



El experto agregó que “las hospitalizaciones y los ingresos en cuidados intensivos continúan disminuyendo. Antes a la sala de emergencias llegaban 80 personas, todas con dificultades respiratorias graves. Hoy llegan diez y ocho pueden ser enviadas a casa”.

De su interés: Amas de casa, víctimas principales del covid-19 en Honduras



Lo dicho por el experto es reforzado por el Ministerio de Salud Italiano, quien dio a conocer que el número de casos confirmados diarios de covid-19 en Italia se ha reducido.

El último reporte de contagiados en Italia fue de 192 y este número se habría dado por personas que están ingresando al país europeo.



La mayoría de las 20 regiones de Italia registraron un puñado o menos de nuevos casos el domingo. Las infecciones confirmadas por coronavirus en Italia hasta el domingo totalizaron 241,611, con 34,861 decesos.



Remuzzi plantea dudas sobre los motivos de ese supuesto cambio viral. “No sabemos si cambió el virus o si cambió la carga viral de cada paciente, lo único que puedo decir es que parece que nos enfrentamos a una enfermedad muy diferente de la que puso nuestras estructuras en crisis al comienzo de la pandemia”.



Lo anterior también es parte del análisis de los doctores del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, quienes dicen que el coronavirus parece ser cada vez menos potente.

Vea: Funerarias registran más del doble de muertos que cifra del gobierno