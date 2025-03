A cinco días de las elecciones primarias, sigue pendiente la auditoría del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- A escasos cinco días de las elecciones primarias, el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no define quién manejará el proceso de auditoría del funcionamiento del sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP).

El consejero electoral Marlon Ochoa reconoció que, hasta este momento, dentro de la agenda de las reuniones del pleno no ha sido agendada la discusión del tema.

“El pleno está en constantes sesiones, en sesión permanente. No ha sido agendado (auditoría del TREP) en sesión de pleno este tema, pero a veces nosotros nos expresamos por escrito, y yo he emitido mi voto por escrito en ese caso”, aseguró.

Sobre el mismo tema, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, señaló que “se ha hecho el proceso. Si él (Marlon Ochoa) ha emitido su voto, no lo he visto. Yo, en lo particular, he pedido dictámenes adicionales que me permitan a mí emitir mi voto con respeto a la ley y al cumplimiento de todos los requisitos”.