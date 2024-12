El CNE avanza en los pliegos para licitar el manejo de auditoría para las elecciones primarias

3

La consejera López Osorio explicó que “la auditoría no puede estar auditando si funciona o no una cámara, si funciona o no una biometría. Debo saber si la biometría funcionó o no para las elecciones. Debo saber si el TREP funcionó o no para las elecciones. Primero y en segundo lugar, se están preparando los pliegos para poderlo lanzar”.

En el mismo sentido, la consejera electoral confirmó la firma del contrato con la empresa venezolana Smartmatic para el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).