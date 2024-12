Sorteo de elecciones primarias es un paso clave para la democracia

7

Marlon Ochoa: “El consejero del CNE, Marlon Ochoa, anunció que aún se encuentran en proceso de revisión la iniciativa que enviarán al Congreso Nacional para la extensión del presupuesto al ente electoral para las primarias de marzo 2025.“Definitivamente es necesaria una ampliación del presupuesto, todavía no le puedo decir en que cuantía, es un tema que todavía esta en revisión. Hubo algunas especificaciones que no fueron requeridas cuando el pleno anterior envió al CN, no habían sido considerados los operadores técnicos porque no se había definido el modelo”, indicó”.

Luis León: “A criterio del analista Luis León, después del sorteo de la ubicación de las papeletas, se marca el inicio de las actividades políticas, donde, además, vienen procesos de suma importancia para el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Hay que tener claro que después de la rifa de papeletas entra un proceso de contratación de empresas para impresión de papeletas, ya las corrientes han sido debidamente inscritas, después eso inicia la campaña electoral en enero (2025). Lo que esperaríamos es que Política Limpia empiece hacer un trabajo integral, el CNE avance en el cronograma”.

Nasry Asfura: “El aspirante presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, reconoció la importancia de dar un presupuesto adecuado al Consejo Nacional Electoral para dirigir y realizar un proceso electoral transparente y democrático en las próximas elecciones. “Eso es muy importante, el presupuesto para las internas todavía, yo se que fue aprobado pero hay renglones que no cuentan con el suficiente recurso para poder tener las elecciones internas que sean una antesala a la elección general, porque de allí se va desprender el buen trabajo para las elecciones generales del 2025”, señaló”.

Jorge Cálix: El precandidato presidencial del Partido Liberal, celebró que el proceso de sorteo se haya dado en un ambiente tranquilo y de civismo, dando certidumbre al proceso, destacando que las personas buscarán el cambio las próximas elecciones. “Precisamente es algo que todos debemos de generar certidumbre, nos alegra estar en primer lugar, nos alegra tener la primera posición, pero esto es un sorteo, al final nadie va ganar por la posición, va ganar porque la gente va querer buscar un cambio. Este es un primer pulso del azar pero es un pulso de la suerte”, destacó.

