En sus casas y hasta en la calle han muerto unos 73 sospechosos de coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El médico forense Lempira recibe una llamada del 911. Su misión: hacer el levantamiento de un fallecido por covid-19 o por sospechas en un domicilio de un municipio de Cortés.



A raíz de las consecuencias del virus en Honduras, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) contrató al forense para que se encargara de los levantamiento de cadáveres a nivel domiciliario.



Esto ilustra que el momento que vive el país es crítico, lo que hace recordar a Guayaquil, Ecuardor, en donde la cantidad de cadáveres en las calles era exagerada como consecuencia de la enfermedad.

Casos

Un hombre pedaleaba en su bicicleta en una avenida de San Pedro Sula, al norte de Honduras, cuando de pronto se desvaneció. Cayó. No tropezó ni chocó, murió repentinamente.



Momentos después elementos de Medicina Forense dijeron que el varón había muerto por sospechas de covid-19. Así también está fijado en su acta de defunción.



Otra persona del sexo masculino caminaba en una zona comercial sampedrana, repentinamente cae al suelo. Se acercan dos individuos para verificar que estuviera bien, pero no tenía signos vitales.



Las autoridades pertinentes también dijeron que esta persona falleció por sospechas del nuevo coronavirus, una enfermedad que con el paso de los días empieza a reflejar su crueldad.



Los anteriores casos son conocidos por la Asociación de Funerarias y a nivel de médicos (no se sabe si ocurrieron), pero autoridades departamentales y metropolitanas de la salud de Cortés, no descartan que pudieron haber ocurrido.

Hallazgos

La Unidad de Datos de EL HERALDO conoció por medio de una fuente que está involucrada en la gestión contra la pandemia que son 62 personas las que han muertos en casa o "levantamientos domiciliares", como les llaman los expertos, con datos hasta el sábado 4 de julio.



El Distrito Central, en Francisco Morazán, es el lugar con más casos de esta índole: 48 muertos en casa, mientras que en Cortés son 14, para un total de 62.



Al microbiólogo Julio César Licona le realizaron la prueba PCR el 25 de mayo anterior. Seis días más tarde falleció (lunes 1 de junio) en su casa de habitación, pero hasta el día siguente su familia lo encontró sin vida. Ni Sinager ni Medicina Forense quisieron hacer el levantamiento, tuvo que ser efectuado por sus colegas.





Este rotativo también conoció que ya son 11 personas las que han muerto en las calles, de las cuales seis son en Cortés, y cinco en el Distrito Central.

Uno de los casos ocurrió hace unas semanas, cuando una persona que necesitaba oxígeno por su dificultad para respirar murió haciendo fila mientras esperaba a ser atendida en el centro de triaje en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de la capital.





EL HERALDO intentó comunicarse con la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, para conocer la versión de esta situación, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.



Otro funcionario que no respondió fue el titular de la Comisión Permanente de Contigencias (Copeco), Carlos Cordero, institución que también forma parte de Sinager durante la emergencia.

Situación caótica

El secretario de la Asociación de la Funerarias, Jesús Morán, dijo que el Estado contrató a un forense para que se encargara de realizar los levantamientos de cadáveres de las casas en el departamento de Cortés a raíz de que Medicina Forense ni Sinager se hacían cargo.



"Antes habían dos forenses, pero por cuestiones que desconocemos solo ha quedado uno. Esto ha provocado que una persona que murió en casa tenga que esperar dos días para que llegue el forense a hacer el levantamiento", dijo.



A Morán le preocupa que este hecho genere más contagios en las familias involucradas, lo que podría terminar en tragedia.



"Es peligroso que una persona muerta por sospechas de coronavirus esté hasta dos días en una casa, pero las autoridades no han hecho nada para hacer más afeciente este aspecto", comentó.



"Si la persona murió por coronavirus, quizá otro miembro de su familia esté infectado, y si este se está relacionando con sus vecinos y otras personas está formando una cadena de contagio", puntualizó.

Por su lado, Edwin Lanza, presidente de las funerarias, estimó que la cifra de personas sospechosas de coronavirus fallecidas en casa puede hasta duplicarse porque hay muchos casos que aún se desconocen.



"No me gusta ser alarmista, pero esta cantidad que ahora tenemos puede hasta ser el doble porque sabemos que hay muchos casos que no se conocen", estimó.

Miedo impide a pacientes ir a hospitales

Para el doctor Carlos Umaña, pesidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) sampedrano, las personas con síntomas de coronavirus no acuden a los hospitales por miedo a infectarse en caso de que no padezcan la enfermedad.



"La población tiene que entender que en caso de presentar síntomas tienen que acudir a los hospitales. Este es un virus sumamente mortal, peligroso", expresó.



"Yo entiendo que hay muchos que no van al hospital pese a sentir síntomas por miedo a que se contagien en el caso de no estar infectados", añadió.



Otro de los que coincidió con Umaña fue el intensivista Omar Videa, pero advirtió que está situación se ha vuelto más compleja porque la capacidad hospitalaria está al borde del colapso.

Las autoridades confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en Honduras el pasado 11 de marzo, mientras que el primer deceso ocurrió el jueves 26 del mismo mes en San Pedro Sula.