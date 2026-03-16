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Zu Clemente comparte foto con atractivo galán y surgen rumores de noviazgo

Una reciente publicación de la Miss Honduras Universo 2023, Zuheilyn Clemente, ha encendido la curiosidad de sus seguidores. ¿Se trata de un posible romance a la vista?

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 09:16
Zu Clemente comparte foto con atractivo galán y surgen rumores de noviazgo

La exreina de belleza hondureña podría estar iniciando una nueva etapa amorosa en su vida.

 Foto: Instagram de Zu.

Tegucigalpa, Honduras.- La Miss Honduras Universo 2023, Zuheilyn Clemente, volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una imagen que rápidamente dio de qué hablar entre sus seguidores.

En la fotografía, posteada este domingo 15 de marzo, la modelo e influencer aparece posando junto a un joven identificado en su usuario como George Kafati.

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Aunque la publicación no incluye ningún comentario que confirme una relación sentimental, el gesto ha sido suficiente para que muchos usuarios comiencen a especular sobre la posibilidad de que Clemente esté iniciando un nuevo romance.

La curiosidad del público también surge porque la influencer no suele compartir imágenes acompañada de galanes.

Esta es la imagen que ha causado curiosidad.

Esta es la imagen que ha causado curiosidad.

 (Foto: captura de pantalla de Instagram.)

De hecho, quienes siguen de cerca su contenido en redes sociales saben que Zuheilyn ha mantenido su vida sentimental con bastante discreción y, según sus seguidores, ya llevaba un tiempo considerable sin ser vinculada públicamente con alguna pareja.

Otro detalle que no pasó desapercibido es el ambiente nocturno de la fotografía. De fondo se aprecian luces que sugieren una salida durante la noche del fin de semana.

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Por ahora, Clemente no ha hecho comentarios sobre la identidad de su acompañante ni sobre el tipo de relación que los une.

Sin embargo, como suele ocurrir en redes sociales, una sola imagen ha bastado para despertar la curiosidad del público y poner a muchos a preguntarse si la ex reina de belleza hondureña está estrenando romance.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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