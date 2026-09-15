Yuri Nakamura, actriz de Romantics Anonymous, muere a los 44 años

Nueva York, Estados Unidos. La actriz japonesa Yuri Nakamura, reconocida por su participación en la serie de Netflix Romantics Anonymous, falleció el 1 de septiembre a los 44 años a causa de cáncer rectal, informó su agencia, Alpha Agency, el 14 de septiembre. La intérprete formó parte del elenco de Romantics Anonymous en 2025, donde interpretó a Irene. La producción japonesa está basada en la película francesa Les Émotifs Anonymes y contó con un equipo de producción coreano. La serie y el drama de Netflix Beyond Goodbye, estrenado en 2024, fueron sus últimas apariciones en pantalla. Nakamura nació como Yuri Sei en Neyagawa, Osaka. Su padre era un coreano zainichi de tercera generación y su madre tenía ciudadanía de Corea del Sur y Japón.

Antes de dedicarse a la actuación, Nakamura aprobó en 1996 una audición de canto para el programa de búsqueda de talentos Asayan. Posteriormente formó el dúo musical YuriMari junto con Mari Izawa. Ambas debutaron en 1998 y disolvieron el proyecto al año siguiente.



Su carrera actoral

La carrera cinematográfica de Yuri Nakamura se consolidó durante las décadas de 2000 y 2010, con títulos de circuito de festivales y producciones comerciales. Uno de sus primeros papeles reconocidos llegó con Pacchigi! Love & Peace, estrenada en 2007 y dirigida por Kazuyuki Izutsu.

Nakamura interpretó a Kyonja, una actriz en formación que enfrentaba su vida como coreana zainichi en Japón. Por ese trabajo obtuvo el premio a mejor actriz de los Zenkoku Eiren Awards y el galardón a revelación en el tercer Festival de Cine de Osaka. Su filmografía también incluyó After the Storm, de Hirokazu Kore-eda, estrenada en 2016; el drama sobre desastres Fukushima 50, de 2020, y la cinta de ciencia ficción Arc, de Kei Ishikawa, lanzada en 2021.

