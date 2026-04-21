Weinstein usó su poder para aprovecharse de una "joven frágil", según la Fiscalía

Nueva York, Estados Unidos.- El productor de cine Harvey Weinstein, que enfrenta un nuevo juicio por violación en Nueva York, usó su poder para aprovecharse de la actriz Jessica Mann, una "joven frágil", según argumentó la Fiscalía este martes.

"Este caso se reduce a una cuestión de poder, control y manipulación", aseguró la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Candace White, durante los alegatos iniciales de este nuevo proceso judicial. La fiscal afirmó que el productor de cine fingió interés en el trabajo de Mann como actriz y se aprovechó de su vulnerabilidad, de acuerdo con NBC News. Mann acusa al empresario de agredirla sexualmente en 2013, cuando ella tenía 27 años y él 61, unas acusaciones que Weinstein niega. La Fiscalía relató hoy que el magnate invitó a Mann a su dormitorio en un hotel y allí la empujó, comenzó a besarla y posteriormente le practicó sexo oral sin su consentimiento.

"Jessica no se lo contó a nadie. No tenía familia en la que apoyarse y se culpaba a sí misma", indicó White. "Él se volvió cada vez más exigente. Le dijo que no podía salir con actores. Le orinó encima. Hizo alarde de su poder y se jactó de sus conexiones con políticos", agregó. White aseguró además que Weinstein, de 74 años, "esperaba que todos se sometieran" a sus deseos: "Era su mundo y los demás simplemente vivían en él", apuntó. Por su parte, la defensa del magnate volvió a defender hoy su inocencia. "(Mann y Weinstein) mantuvieron relaciones sexuales consensuadas en numerosas ocasiones", afirmó uno de sus abogados, Jacob Kaplan, durante la audiencia.