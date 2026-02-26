Harvey Weinstein ficha a los abogados de Luigi Mangione y Diddy para su tercer juicio por violación

Nueva York, Estados Unidos.- El convicto exproductor de cine Harvey Weinstein ha cambiado su defensa para el tercer juicio que enfrentará en Nueva York por agresión sexual violación a partir de marzo, para el que ha contratado a los conocidos Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, de la firma Agnifilo Intrater. Agnifilo y Kaplan son la defensa en el caso de asesinato en primer grado del entonces director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, que enfrenta en esta ciudad Luigi Mangione, cuyo juicio está previsto para el 8 de junio, y Agnifilo, veterano abogado penal, y Geragos representaron a Sean 'diddy' Combs en su juicio por tráfico sexual y crimen organizado, destaca la revista Hollywood Reporter.

Agnifilo también representó a representó a Keith Raniere, líder de la secta sexual NXIVM; a Roger Ng, exbanquero de Goldman Sachs; Dominique Strauss-Kahn, exdirector del Fondo Monetario Internacional y Martin Shkreli, el "Pharma Bro". El equipo legal que hasta ahora había tenido Weinstein, -en prisión desde el 2020-, del bufete Aidala Bertuna & Kamins, y que lo representó en los dos primeros juicios, continuará trabajando en la apelación de otro caso del exproductor del 2025. El abogado Aidala afirmó que se analizarán los "graves errores" en la reciente condena y que confía en que será revocada. "Nuestro trabajo no termina aquí. Seguimos representando a Weinstein en todos los asuntos civiles pendientes y apoyamos plenamente a su nuevo abogado en todo lo necesario para garantizar una estrategia legal coordinada e integral”, indicó Aidala a la revista.