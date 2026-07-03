"Nos confunden": Violeta Isfel habla del parecido que le atribuyen con Emma Stone

Isfel, recordada por su papel protagónico en "Atrévete a soñar", no dudó en aceptar la comparación. "Sí. Emma Stone... nos confunden mucho. Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante", respondió la actriz durante la conversación.

La declaración surgió durante una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda para el canal de YouTube La casa de Mara, en donde la conductora le planteó directamente que encontraba similitudes entre ambas.

Ciudad de México, México.- La actriz mexicana Violeta Isfel confirmó, en una entrevista reciente, que recibe con frecuencia comentarios sobre su parecido físico con Emma Stone , la actriz estadounidense ganadora del Oscar .

Lejos de tomar el comentario como una simple broma, la mexicana aprovechó el espacio para hablar sobre la trayectoria de la intérprete de Hollywood.



Isfel destacó particularmente el trabajo de Stone en Poor Things, cinta dirigida por Yorgos Lanthimos que le valió a la actriz estadounidense múltiples reconocimientos internacionales.



Para Isfel, esa actuación refleja la capacidad de transformación que admira en su colega. "Lo que amo de Emma es que puede hacer un camaleón impresionante", reiteró más adelante en la misma charla.

Sobre el parecido físico en particular, la actriz mexicana relató que el comentario le llega de manera recurrente por parte de seguidores y conocidos.



"Algunos me dicen que le doy un aire, y yo '¿Será?'. Nos parecemos un poquito", expresó, sin mostrar incomodidad ante la comparación.

Las palabras de Isfel generaron reacciones divididas entre los usuarios de redes sociales. Algunos internautas cuestionaron que la actriz afirmara que "las confunden mucho", argumentando que Emma Stone, al ser una figura de mayor proyección internacional, difícilmente enfrentaría ese tipo de confusiones en su día a día.



Otros, en cambio, señalaron que sí perciben ciertos rasgos faciales y gestuales compartidos entre ambas.

Este episodio se suma a una serie de temas que la han mantenido bajo la mirada del público en los últimos meses.



La actriz fue excluida de la gira musical "2000's X Siempre Tour" en agosto pasado, decisión que distintos medios relacionaron con controversias previas en redes sociales.



Meses después, en marzo de este año, habló abiertamente sobre la relación que mantiene con sus padres, a quienes calificó como personas "sumamente tóxicas".



Más recientemente, en mayo, tuvo que aclarar públicamente la naturaleza de un proyecto conocido como "Museo de Antonella", el cual, según explicó, fue malinterpretado por algunos seguidores, ya que su propósito era resguardar objetos vinculados a uno de los personajes que marcó su carrera actoral.