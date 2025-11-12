¿Emma Stone no cree en Dios?: "Ha tenido la peor campaña de imagen del mundo"

"Creo que no hay peor campaña de imagen en el mundo que la que ha tenido Dios. En mi opinión, esta idea de que existe un tío con el que ni querrías salir; que es alguien a quien tienes que adorar de rodillas y decirle todos los días que es lo mejor del mundo o te condenará al infierno... yo te diría que rompieras con él inmediatamente", reflexiona la actriz.