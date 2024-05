Video: Sheynnis Palacios sorprende cantando en show de talento en Tailandia

En el video que circula en redes sociales se ve a la joven participante tailandesa Gam Wichayanee impresionada mientras cantaba junto a Palacios la canción “Love me like you do” de Ellie Goulding.

Aunque su belleza, carisma y profesionalismo hicieron que Palacios ganara el certamen de belleza en el Miss Universo 2023, no cabe duda que el apoyo de sus seguidores le dio impulso a la nicaragüense.

Tras viralizarse su video, varios de sus comentarios en el clip fueron de impresión y admiración hacia la modelo, quienes destacaron su gran talento.

“Cuando pensé que la Shey ya no podría ponerme los ojos aguados aparece con esto, es un orgullo”, “Yo no suelo ver mucho tiempo un video pero con estos videos de Shey cantando pasaré unos meses, no lo supero”, “Ella no para de sorprendernos y dejarnos infartados”, son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.