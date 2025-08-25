  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?

Hasta el momento, autoridades no han brindado detalles del incidente en el que murió el comediante, pero se informó que existe una investigación abierta

  • 25 de agosto de 2025 a las 13:58
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
1 de 10

El comediante Reginald Reggie Carroll murió a los 52 años luego de ser víctima de un tiroteo en Southaven, Mississippi.

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
2 de 10

El comediante, conocido por sus frecuentes participaciones en giras nacionales, murió el 20 de agosto luego de sufrir graves heridas producto de los disparos en un tiroteo

 Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
3 de 10

Según el comunicado del Departamento de Policía de Southaven, Carroll fue hallado con heridas críticas y, pese haber recibido atención médica y ser trasladado hacia el hospital, el comediante murió poco después.

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
4 de 10

Hasta el momento, las autoridades señalaron que el proceso de investigación está abierto, pero calificaron el violento hecho como un "evento aislado".

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
5 de 10

Los hermanos del comediante, Jonathan y Andre, publicaron un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo, pero pidieron evitar la difusión de detalles no confirmados sobre el caso.

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
6 de 10

Carroll era originario de Baltimore y era conocido por su extensa carrera en la comedia stand-up, la mayoría de presentaciones las hacía en clubes y festivales en Estados Unidos.

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
7 de 10

A lo largo de su carrera, Carroll realizó apariciones en televisión en programas como Showtime at the Apollo, el especial Knockout Kings of Comedy y la serie The Parkers.

 Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
8 de 10

Reggie logró consolidarse en el gremio, lo que le hizo ganarse el aprecio de distintas generaciones de comediantes en Estados Unidos.

Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
9 de 10

Las circunstancias del tiroteo aún no son claras y ni las autoridades, ni los representantes del comediante han profundizado en detalles del caso.

 Foto: Instagram
¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?
10 de 10

Sin embargo, trascendió que un hombre fue arrestado por estar vinculado al asesinato del comediante. No se reveló su identidad, ni el posible motivo del ataque.

Foto: Instagram
Cargar más fotos