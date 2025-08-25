¿Quién era Reggie Carroll, comediante asesinado en un tiroteo en Mississippi?

El comediante Reginald Reggie Carroll murió a los 52 años luego de ser víctima de un tiroteo en Southaven, Mississippi.
El comediante, conocido por sus frecuentes participaciones en giras nacionales, murió el 20 de agosto luego de sufrir graves heridas producto de los disparos en un tiroteo
Según el comunicado del Departamento de Policía de Southaven, Carroll fue hallado con heridas críticas y, pese haber recibido atención médica y ser trasladado hacia el hospital, el comediante murió poco después.
Hasta el momento, las autoridades señalaron que el proceso de investigación está abierto, pero calificaron el violento hecho como un "evento aislado".
Los hermanos del comediante, Jonathan y Andre, publicaron un mensaje de agradecimiento por las muestras de apoyo, pero pidieron evitar la difusión de detalles no confirmados sobre el caso.
Carroll era originario de Baltimore y era conocido por su extensa carrera en la comedia stand-up, la mayoría de presentaciones las hacía en clubes y festivales en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera, Carroll realizó apariciones en televisión en programas como Showtime at the Apollo, el especial Knockout Kings of Comedy y la serie The Parkers.
Reggie logró consolidarse en el gremio, lo que le hizo ganarse el aprecio de distintas generaciones de comediantes en Estados Unidos.
Las circunstancias del tiroteo aún no son claras y ni las autoridades, ni los representantes del comediante han profundizado en detalles del caso.
Sin embargo, trascendió que un hombre fue arrestado por estar vinculado al asesinato del comediante. No se reveló su identidad, ni el posible motivo del ataque.