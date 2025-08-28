  1. Inicio
La caída de Anne Hathaway en el rodaje de "El diablo viste a la moda 2"

La actriz se levantó con gracia y exclamó "¡Estoy bien!"; hasta el momento se desconoce si sufrió alguna lesión tras caerse durante la filmación

  • 28 de agosto de 2025 a las 19:14
Nueva York, Estados Unidos.- La secuela de la película "El diablo viste a la moda 2" se está rodando en la Ciudad de Nueva York y algunos de los fanáticos de la película han captado en cámaras algunos de los momentos de las grabaciones.

Uno de esos momentos que quedó grabado fue una terrible caída que sufrió la actriz Anne Hathaway mientras grababa una escena bajando por unos gradas.

En las imágenes, se ve a la famosa de Hollywood, que le vuelve a dar vida a Andy Sachs, utilizando una falda plisada negra a la altura de la rodilla, una blusa transparente a cuadro sobre un top negro y unos altos tacones negros adornados con tachuelas plateadas.

¿Cirugía o buena genética? Fans reaccionan al nuevo rostro de Anne Hathaway

La actriz salía de la casa, mientras cargaba algo en su mano, cuando cayó por las gradas, luego que se le rompiera uno de sus tacones.

Hathaway, lejos de entrar en pánico o quejarse, se levantó enseguida, sonrió, alzó los brazos y dijo: "¡Estoy bien!".

De hecho, la misma actriz compartió una publicación en sus redes sociales riéndose del momento y comparando la caída de su personaje en la película "El diario de la princesa".

“Veinte años después, sigo cayendo por ustedes”, escribió en la descripción del reel.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

