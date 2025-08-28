La caída de Anne Hathaway en el rodaje de "El diablo viste a la moda 2"

Nueva York, Estados Unidos.- La secuela de la película "El diablo viste a la moda 2" se está rodando en la Ciudad de Nueva York y algunos de los fanáticos de la película han captado en cámaras algunos de los momentos de las grabaciones.

Uno de esos momentos que quedó grabado fue una terrible caída que sufrió la actriz Anne Hathaway mientras grababa una escena bajando por unos gradas.

En las imágenes, se ve a la famosa de Hollywood, que le vuelve a dar vida a Andy Sachs, utilizando una falda plisada negra a la altura de la rodilla, una blusa transparente a cuadro sobre un top negro y unos altos tacones negros adornados con tachuelas plateadas.