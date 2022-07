Vanessa Lyon cuenta la pesadilla que vive tras polémica con Carlos Calderón

De igual forma mostró que está atravesando por problemas económicos graves, tanto así que una amiga abrió una cuenta de Go Fund Me para recaudar fondos para ella.

Vanessa, en sus historias también compartió que ha recibido muchas muestras de cariño de personas alrededor del mundo para ella y su hijo.

“Gracias a todas las mamás hermosas de aquí y de diferentes partes del mundo que mandaron regalos para mi bebé porque nos dejaron sin nada”, inicia diciendo mientras muestra los obsequios que recibió.

“Son tiempos difíciles y me toca empezar de cero, pero las mujeres somos fuertes. Si Dios conmigo, ¿Quién contra mí?”, añadió.

Finalizó diciendo: “Y Ya pronto un lugar para vivir con mi bebé y pidiéndole a Dios que no me metan otro caso en la corta para tratar de quitármelo. Por ahora me lo quitan cada dos días y eso me trae el alma en pedazos”.

Hace unos días trascendió que Carlos Calderón había denunciado a su pareja por violencia doméstica y que ella no se podía acercar a él.