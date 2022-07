¿Indirecta para Nodal? La nueva canción de Belinda que habla de desamor y ruptura

Letra de “A las 12”

Tú y yo frente al mar ¿Te acuerdas de mí?, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme

Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte, quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme

Bailando como tú y y si nadie puede hacerlo como tú y yo. Y nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo si nadie puede hacerlo como tú y yo. Que nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12

Ay ¿A quién llamo cuando lleguen las 12? (Beli, Ana Mena)

Solo duermo pa verte, pa soñarte un poquito, cómo extraño tu boca y eso’ ojo’ bonito’Fuimo’ lo más lindo que hay no me digas goodbye, no me digas goodbye si esto era guay (guay)

Fue una guerra de besos que a ti te ponía loquito la camisa te dejaste, y yo esa no me la quito vuelve a darme un besito, babe, a quererme bonito yo quiero devolverme a ese veranito

Bailando como tú y yo si nadie puede hacerlo como tú y yo que nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12

Baby, como tú y yo si nadie puede hacerlo como tú y yo y nadie como tú me conoce, yo no sé a quién llamo cuando lleguen las 12

Ay ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?

Ay ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?

