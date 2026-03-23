Valerie Perrine, estrella de Superman, muere a los 82 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz estadounidense Valerie Perrine, conocida por Superman (1978) y "Lenny" (1974), falleció este lunes a los 82 años en su casa de Beverly Hills, en Los Ángeles (California), tras al menos 15 años padeciendo párkinson.

Su fallecimiento fue anunciado por su amiga Stacey Souther a través de una página de GoFoundMe, creada para ayudar a pagar los gastos funerarios de la actriz.

El escrito asegura que la campaña busca volver realidad el "último deseo de Valerie" que era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, y que cada dólar donado servirá para dicho propósito.

"Valerie Perrine se entregó por completo a su arte, a sus fans y a su vida, con gracia, humor y un espíritu indomable que ni siquiera el Parkinson pudo extinguir del todo. Asegurémonos de que su último capítulo se escriba con la misma dignidad y amor que nos brindó a todos", dice la descripción de Souther.